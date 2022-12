AS Setujui Kemungkinan Penjualan Helikopter Chinook ke Korsel

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) dilaporkan menyetujui kemungkinan penjualan helikopter-helikopter dan perlengkapan terkait ke Korea Selatan senilai 1,5 miliar dolar AS.Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan (DSCA) di Kementerian Pertahanan AS mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Selasa (06/12) bahwa Korea Selatan mengajukan pembelian 18 unit CH47F Chinook transport helikopter, 42 mesin dan 44 unit kominukasi aman.DSCA mengonfirmasi bahwa Kementerian Luar Negeri telah menyetujui kemungkinan penjualan kepada militer asing tersebut yang diperkirakan bernilai 1,5 miliar dolar AS atau sekitar 2 triliun won Korea.Badan itu mengatakan bahwa penjualan itu akan meningkatkan kemampuan tentara Korea Selatan untuk menghadapi ancaman saat ini dan di masa depan dengan memperkuat kemampuan "angkat berat".Ditambahkannya bahwa CH-47F akan memungkinkan Korea Selatan melakukan misi untuk mendukung rencana operasional bilateral seperti evakuasi medis, pencarian dan penyelamatan, penjatuhan parasut dan bantuan bencana.The sale requires the approval of the U.S. Congress.