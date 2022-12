Kongres AS Loloskan Anggaran untuk Maksimalkan Pencegahan yang Diperpanjang di Semenanjung Korea

Photo : YONHAP News

Rancangan undang-undang (RUU) anggaran belanja negara tahun depan Amerika Serikat (AS) menyatakan jumlah pasukan AS di Korea Selatan akan dipertahankan dan pencegahan yang diperpanjang akan disediakan di Semenanjung Korea.Komisi militer Majelis Tinggi dan Majelis Rendah AS mengumumkan RUU Otorisasi Pertahanan Nasional 2023 telah disepakati partai berkuasa dan oposisi.Menurutnya, jumlah pasukan AS di Korea Selatan akan dipertahankan dalam jumlah yang sama dengan saat ini, yaitu 28.500 personel, dan berdasarkan perjajian pertahanan bersama Korea Selatan-AS, pihak AS akan menyediakan pencegahan yang diperpanjang secara maksimal bagi Korea Selatan.Pemerintahan Biden mengajukan anggaran senilai 67 juta dolar AS untuk operasi militer AS di Korea Selatan dan pengajuan anggaran tersebut telah sepenuhnya disetujui.RUU tersebut kembali mengonfirmasi pentingnya penguatan persekutuan di wilayah Indo-Pasifik untuk menahan China.Komisi Militer meminta Menteri Pertahanan AS untuk melaporkan sarana analisis dan penanggulangan kemampuan nuklir Korea Utara, China, dan Rusia.Sementara itu, Kantor Kepresidenan AS mengatakan pihaknya mempertahankan kemampuan yang dibutuhkan untuk pertahanan negara sekutu, seperti Korea Selatan dan Jepang.Ditegaskannya, AS juga terus menjalankan latihan militer gabungan trilateral bersama Korea Selatan dan Jepang.