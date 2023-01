Presiden AS Tunjuk Julie Turner Sebagai Utusan Khusus AS untuk HAM Korut

Photo : YONHAP News

Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengangkat seorang Utusan Khusus AS untuk Hak Asasi Manusia (HAM) Korea Utara, jabatan yang telah kosong selama 6 tahun terakhir.Gedung Putih mengatakan bahwa Presiden Joe Biden menunjuk Julie Turner, Direktur Urusan Asia Timur dan Pasifik di Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Tenaga Kerja Kementerian Luar Negeri AS sebagai Utusan Khusus AS untuk HAM Korea Utara.Gedung Putih menjelaskan bahwa Julie Turner telah bekerja selama 16 tahun sebagai Direktur Urusan Asia Timur dan Pasifik di Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Tenaga Kerja Kementerian Luar Negeri AS, dan menangani tugas terkait peningkatan HAM Korea Utara serta pernah menangani urusan Asia Tenggara di Dewan Keamanan Nasional (NSC) Gedung Putih.Terlebih lagi, Julie Turner memiliki kemampuan berbahasa Prancis dan Korea.Jabatan Utusan Khusus AS untuk HAM Korut di Kementerian Luar Negeri AS dibentuk sesuai dengan Undang-Undang HAM Korea Utara yang diloloskan pada Oktober 2004 dan merupakan jabatan setingkat Duta Besar untuk menangani penyusunan kebijakan HAM Korea Utara.Utusan Khusus AS untuk HAM Korut sebelumnya adalah Robert King yang menjabat mulai November 2009 hingga Januari 2017.