Pentagon: Kemungkinan Uji Coba Nuklir Korut Masih Menjadi Kekhawatiran

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa pihaknya tetap mengkhawatirkan kemungkinan uji coba nuklir Korea Utara dan berjanji bekerja dengan erat bersama para negara-negara sekutu, termasuk Korea Selatan.Juru Bicara Pentagon Pat Ryder pada Selasa (24/01) mengatakan dalam sebuah pengarahan pers rutin bahwa AS masih mengkhawatirkan persiapan peluncuran nuklir ketujuh Korea Utara.Ryder mengatakan bahwa hal itu tentu merupakan aksi destabilisasi regional, dan bahwa AS akan terus melakukan pemantauan.Dia juga menekankan bahwa AS bekerja sama erat dengan negara-negara sekutu untuk bersiap menghadapi kemungkinan uji coba nuklir tersebut.Sementara itu, saat ditanya apakan AS menginginkan Korea Selatan bergabung untuk mempertahankan Taiwan jika diserang China, Ryder mengatakan dia tidak akan menjawab pertanyaan hipotesis, namun menekankan bahwa AS memiliki sejumlah pasukan di kawasan Indo-Pasifik, termasuk Pasukan Amerika Serikat di Korea (USFK).Ditambahkannya bahwa USFK ditempatkan untuk melindungi Korea Selatan dan negara-negara sekutu AS, sehingga AS akan terus berkoordinasi dengan negara sekutu dan mitranya, termasuk Korea Selatan dan Jepang, untuk menjaga kebebasan dan keterbukaan kawasan Indo-Pasifik.