Menlu Korsel ke AS Bahas Peningkatan Kerja Sama

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin akan berangkat ke Amerika Serikat (AS) pada Rabu (01/02) untuk membahas penguatan aliansi Korea Selatan dan AS serta peningkatan kerja sama dalam menghadapi provokasi Korea Utara.Dalam kunjungannya selama empat hari tersebut, Menteri Park akan bertemu dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres di New York untuk membahas kerja sama antara Korea Selatan dan PBB, situasi Semenanjung Korea, dan isu-isu global.Dia juga dijadwalkan akana bertemu dengan para duta besar dari negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB, serta para pejabat senior di misi PBB dan Sekretariat PBB untuk meminta dukungan atas upaya Seoul menjadi anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB.Menteri Park kemudian akan berangkat ke Washington untuk mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada Jumat (03/02).Dia juga akan bertemu dengan para pejabat senior di Badan Penerbangan dan Antariksa (NASA) untuk membahas kerja sama bilateral di bidang ruang angkasa.