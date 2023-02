Harga Konsumen Naik 5,2% di Januari

Photo : YONHAP News

Harga konsumen melonjak sekitar 5 persen di Januari seiring percepatan pertumbuhan meningkat untuk pertama kalinya dalam tiga bulan terakhir.Menurut Badan Statistik Korea pada Kamis (02/01), indeks harga konsumen Korea Selatan tercatat di 110,11 pada Januari, naik 5,2 persen dibandingkan setahun sebelumnya.Ini menandai kenaikan 0,2 persen poin dari pertumbuhan 5 peren pada bulan sebelumnya, menjadi kenaikan per bulan yang pertama dalam tiga bulan.Harga konsumen perlahan stabil sejak kenaikan 6,3 persen di Juli tahun lalu, namun tetap di kisaran 5 persen selama 9 bulan berturut-turut sejak Mei tahun lalu.Harga listrik, gas, dan air naik 28,3 persen per tahun di Januari, tertinggi sejak 2010 saat Korea Selatan mulai mengumpulkan data terkait.Harga barang industri naik 6 persen pada tahun lalu dibandingkan setahun sebleumnya, sementara harga produk pertanian, peternakan, dan perikanan naik 1,1 persen per tahun.Inflasi inti, yang mengecualikan volatilitas harga makanan dai minyak, naik 5 persen per tahun, yang tertinggi sejak Februari 2009.