J-Hope BTS Umumkan Tanggal Masuk Wajib Militer

Photo : YONHAP News

J-Hope, salah satu anggota grup K-Pop BTS, mengumumkan persiapan masuk wajib militer (wamil).J-Hope mengumumkan dalam siaran langsung di platform 'Weverse' pada hari Kamis (16/03) bahwa tanggal masuk wajib militernya sudah diumumkan, dan dia sedang mempersiapkan diri, menambahkan bahwa lebih baik dia segera menjalankan wamil dan menunjukkan sisi dirinya yang dewasa kepada para penggemar.J-Hope telah mengumumkan rencana masuk wajib militer setelah mengajukan pembatalan penundaan wamil pada bulan Februari lalu.Sebelum memulai wamil, J-Hope telah merilis lagu single solo 'On the Street' berkolaborasi dengan rapper Amerika J. Cole. Lagu On the Street menduduki puncak tangga lagu Top Song iTunes di 80 negara dan bertengger di peringkat 60 dalam tangga lagu Billboard Hot 100 Amerika Serikat.