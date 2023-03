Menkeu Korsel Pantau Kemungkinan Ketidakstabilan Pasar Keuangan Global

Photo : YONHAP News

Bank Sentral Amerika Serikat (AS), atau The Fed, memutuskan untuk tidak membuat langkah besar, dengan hanya menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,25 persen poin pada Rabu (22/03) waktu setempat, sehingga Bank Sentral Korea (BOK) pun dapat merilekskan kebijakan moneternya.Meski tidak menaikkan suku bunga acuan di bulan depan, masih terdapat kemungkinan BOK akan sekali lagi menaikkan suku bunga acuan sesuai dengan kondisi harga barang, nilai tukar valuta asing, dan arus keluar modal asing.Hal ini dikarenakan pasar memperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,25 persen poin pada Mei, sehingga kesenjangan suku bunga acuan antara Korea Selatan dan AS akan mencatatkan yang tertinggi, yaitu sebesar 1,75 persen poin, sehingga tekanan terhadap kenaikan nilai tukar won Korea terhadap dolar AS dan harga barang impor pun ikut meningkat.The Fed pada pertemuan FOMC tanggal 21-22 Maret menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,25 persen ke level 4,75 - 5 persen.Tidak seperti yang dikhawatirkan, The Fed hanya mengambil langkah kecil pada bulan ini setelah kenaikan di Februari dan tidak mengindikasikan kenaikan yang 'lebih tinggi dan cepat', sehingga BOK sedikit dapat bernapas lega sebab terhindar dari beban laju pengetatan moneter AS.Terkait dengan itu, Menteri Keuangan Choo Kyung-ho mengatakan bahwa dalam proses adaptasi dengan lingkungan baru pengetatan moneter berintensitas tinggi, tidak dapat diabaikan kemungkinan terjadinya kembali ketidakstabilan pasar keuangan global, seperti krisis yang dihadapi oleh bank skala kecil dan menengah di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pihaknya akan terus memantau kondisi terkait.Dijelaskannya, pemerintah dan BOK memantau tren di pasar keuangan domestik dan luar negeri secara real time melalui sistem inspeksi bersama 24 jam dengan lembaga terkait, serta memeriksa kesehatan sistem keuangan dan lembaga keuangan secara menyeluruh, dan mengambil langkah-langkah stabilisasi pasar.Mengenai kenaikan suku bunga The Fed, Menteri Choo mengatakan bahwa masalah investasi domestik di lembaga keuangan luar negeri baru-baru ini tidak menjadi masalah, serta kesehatan dan likuiditas lembaga keuangan Korea baik.Dilanjutkannya, stabilitas pasar keuangan Korea Selatan secara menyeluruh tenang. Obligasi korporasi serta pasar keuangan jangka pendek juga mempertahankan tren stabil, serta pasar saham telah pulih ke tingkat sebelum krisis, dan volatilitas pasar valuta asing juga telah mereda. Nilai tukar mata uang Won berfluktuasi di kisaran 1.300 won tanpa fluktuasi yang signifikan.