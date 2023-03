Korsel Impor 170 Juta Dolar AS Produk Perikanan Jepang pada 2022

Photo : YONHAP News

Volume impor produk perikanan Korea Selatan dari Jepang tahun lalu mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat (AS), tertinggi sejak kecelakaan reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima.Melihat data statistik dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Korea Selatan, volume impor hasil laut dari Jepang meningkat hingga 174,15 juta dolar AS, naik 12,2 persen dibandingkan setahun lalu.Volume impor hasil laut dari Jepang telah mengalami penurunan selama 4 tahun terakhir sejak insiden PLTN Fukushima dan perlahan mulai meningkat, meskipun belum pulih ke tingkat sebelum insiden tersebut.Volume impor tahun lalu hanya sebesar 82,1 persen dibandingkan sebelum insiden PLTN Fukushima.Separuh dari total impor hasil laut dari Jepang ke Korea Selatan adalah ikan hidup, dan Korea Selatan merupakan pengimpor produk perikanan Jepang terbesar keenam.Jumlah impor ikan dan kerang dari Jepang mencapai 32.588 ton pada tahun lalu, merupakan yang terbanyak sejak tahun 2017, namun hanya 40 persen dibandingkan tahun 2010.Sebaliknya, pada tahun lalu, Korea Selatan mengimpor ikan dan kerang dari Rusia dalam jumlah yang terbanyak mencapai sekitar 1,4 miliar dolar AS, disusul dari China, Vietnam, Norwegia, AS, dan Jepang.