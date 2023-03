Korsel-AS Melakukan Latihan Pengoperasian Peluncur Jarak Jauh THAAD

Photo : KBS News

Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan hari Jumat(24/03) bahwa pihaknya melakukan latihan pengoperasian peluncur jarak jauh untuk Baterai Pertahanan Area Terminal Jangkauan Tinggi (THAAD) di sela latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat, FS.Kementerian tersebut melaporkan bahwa komando pasukan AS di Korea Selatan tetap mempertahankan postur kesiapsiagaan tingkat 'Fight Tonight' untuk melindungi Korea Selatan dari ancaman dan musuh.Ditambahkan pula, latihan kali ini meningkatkan postur kesiapsiagaan gabungan antara Korea Selatan dan AS menghadapi ancaman misil Korea Utara yang semakin canggih, serta membuktikan janji AS melindungi Korea Selatan dan mengokohkan keamanan dan kestabilan di Semenanjung Korea.Strategi THAAD dan normalisasi pengoperasiannya menjadi kunci dukungan strategi berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapsiagaan pasukan AS di Korea Selatan. Strategi ini juga menjadi peluang untuk mengatur lingkup pertahanan sistem THAAD melalui latihan pengoperasaian peluncur jarak jauh.Kementerian Pertahanan dan Komando Pasukan AS di Korea Selatan akan melakukan kerja sama erat untuk melindungi pasukan militer gabungan dan warga Korea Selatan melalui pengoperasian pangkalan THAAD.