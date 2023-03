Cucu Mantan Presiden Chun Doo-hwan Ditangkap di Incheon

Photo : YONHAP News

Chun Woo-won, cucu mendiang Presiden Chun Doo-hwan, masuk ke Korea Selatan pada Selasa (28/03) pagi dan langsung ditangkap atas tuduhan penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba).Tim investigasi narkoba di Kepolisian Metropolitan Seoul mengatakan pada hari Selasa (28/03) bahwa pihaknya telah menangkap Chun saat dia tiba di Bandara Internasional Incheon pada sekitar pukul 06.00 dari New York, Amerika Serikat, menambahkan bahwa dia kemudian dibawa ke Seoul untuk penyelidikan lebih lanjut.Sebelum menaiki pesawat di New York, Chun berkata bahwa dia akan mengunjungi dan meminta maaf kepada keluarga yang berduka dan korban Pemberontakan Gwangju.Sejak 13 Maret, saat berada di New York, Chun mulai membuat pernyataan melalui akun Instagram-nya tentang dugaan dana gelap dan kesalahan keluarganya.