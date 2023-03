Korut Kecam Latihan Amfibi Gabungan Antara Militer Korsel dan AS

Photo : YONHAP News

Korea Utara mengutuk keras latihan pendaratan amfibi yang dilakukan oleh militer Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) serta masuknya kapal induk bertenaga nuklir AS ke Semenanjung Korea, mengatakan bahwa Pyongyang tidak akan memaafkan musuhnya dan akan memberikan hukuman tanpa ampun.Harian pemerintah Korea Utara, Rodong Shinmun, mengabarkan pada Rabu (29/03) bahwa keributan mengenai latihan perang AS dan sekutunya, Korea Selatan, di bulan Maret ini merupakan awal dari agresi yang ditujukan untuk memicu perang nuklir melawan Korea Utara.Selanjutnya, harian itu melaporkan bahwa Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menegaskan seruan untuk terus memperkuat kekuatan pertahanan diri dengan persenjataan nuklir dan kapasitas serangan pendahuluan sebagaimana Korea Selatan dan AS menimbulkan ancaman nuklir dan tidak menghentikan latihan perang tahunan di perbatasan Korea Utara.Mengenai hulu ledak nuklir taktis yang dipublukasikan pada Selasa (28/03) kemarin, media itu menilai upaya peningkatan kekuatan pertahanan diri telah berkali-kali dibuktikan 'benar'.Kecaman serupa tidak lazim dikeluarkan melalui media publik seperti Rodong Sinmun, sebagaimana media tersebut biasanya digunakan untuk propaganda internal.Militer Korea Selatan dan AS telah menyelesaikan latihan Freedom Shield yang berlangsung pada antara tanggal 13 hingga 23 Maret, dan kini tengah melanjutkan latihan pendaratan skala besar, Latihan Ssangyong, sejak 20 Maret dan akan berlangsung hingga 3 April.