Wamenlu Cho Hyeon-dong Ditunjuk Sebagai Dubes Korsel untuk AS yang Baru

Photo : YONHAP News

Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyeon-dong ditunjuk sebagai Duta Besar untuk Amerika Serikat (AS), yang saat ini sedang kosong karena reorganisasi jabatan diplomatik dan keamanan di Kantor Kepresidenan.Menurut saluran diplomatik, Presiden Yoon Suk Yeol akan mengangkat Cho Hyeon-dong untuk menggantikan Duta Besar untuk AS Cho Tae-yong yang ditunjuk sebagai penasihat keamanan nasional yang baru, dan akan meminta persetujuan penerimaan anggota misi diplomatik kepada pihak AS.Serangkain proses tersebut dilaporkan dijalankan dengan secepat mungkin untuk mencegah kekosongan tugas menjelang persiapan kunjungan kenegaraan Presiden Yoon Suk Yeol ke AS untuk KTT Korea Selatan dan AS pada 26 April mendatang.Cho Hyeon-dong merupakan Wakil Pertama Menteri Luar Negeri saat peluncuran pemerintahan Yoon, dan sebelumnya menjabat sebagai Ketua Kantor Perencanaan Diplomasi Nuklir Korea Utara dan Kantor Perencanaan dan Koordinasi Kementerian Luar Negeri.Cho dipandang sebagai seorang ahli Amerika Utara dan nuklir Korea Utara sebagaimana dia sempat bertugas di Bagian III Biro Amerika Utara di Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Amerika Serikat.