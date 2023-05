Rapat Komite Bersama Teknologi Sains Korsel-AS Digelar Di Seoul

Photo : YONHAP News

Pejabat tinggi Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) bertemu di Seoul pada hari Jumat (19/05), untuk membahas langkah kerja sama di bidang teknologi sains yang telah dibahas di Konferensi Tingkat Tinggi antara Korea Selatan dan AS pada bulan lalu.Kementerian Sains, Teknologi, Informasi dan Telekomunikasi menyatakan bahwa, rapat Komite Bersama Teknologi Sains antara Korea Selatan dan AS ke-11 digelar di Seoul pada hari Jumat.Korsel dan AS berbagi kebijakan kedua negara di bidang semikonduktor generasi mendatang, fusi nuklir, fisika nuklir, kecerdasan buatan, biokesehatan, dan lainnya. Turut serta dibahas penetapan urutan prioritas dalam pelaksanaan kerja sama.Dua pihak juga membahas langkah koalisi terhadap pertukaran tenaga kerja, norma penelitian, dan standarisasi, serta langkah pemecahan isu global yang meliputi perubahaan iklim, masalah maritim, dan lain sebagainya.Selain itu, pertemuan antara pejabat tingkat tinggi dari Kementerian Sains, Teknologi, Informasi dan Telekomunikasi Korea Selatan dan Kementerian Luar Negeri AS, juga digelar secara terpisah untuk membahas rencana kerja sama lanjutan di bidang teknologi sains dan angkasa luar.Rapat komite tersebut digelar secara tatap muka untuk pertama kali dalam 7 tahun, setelah gelaran rapat komite yang berlangsung di Seoul pada bulan Maret tahun 2016 lalu.Menteri Sains, Teknologi, Informasi dan Telekomunikasi Lee Jong-ho mengatakan bahwa, gelaran rapat komite kali ini bermakna penting, karena pejabat pemerintah kedua negara di bidang teknologi sains bertukar kebijakan antarnegara dan membahas berbagai hal.Ditambahkan pula, rapat komite kali ini menjadi dinamika untuk aktif melaksanakan penelitian dan pertukaran tenaga kerja antara Korsel dan AS di bidang seluruh teknologi sains tercanggih. Sehingga aliansi teknologi antara Korea Selatan dan AS juga dapat berkembang luas.