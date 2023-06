Kim Yo-jong: 'Korut Akan Segera Tempatkan Satelit Mata-Mata Ke Orbit'

Photo : KBS News

Adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan bahwa, Korea Utara akan segera menempatkan satelit mata-mata militer ke orbit dan mengkritik Amerika Serikat (AS) yang mengutuk peluncuran satelit pada hari Rabu (31/05).Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) pada hari Kamis (01/06), Kim Yo-jong menyatakan kepastian bahwa Korea Utara akan dengan benar menempatkan satelit pengintai militer di luar angkasa dan mulai beroperasi dalam waktu dekat.Kim membuat pernyataan tersebut sambil mengecam kritik AS terhadap peluncuran Korea Utara atas apa yang diklaimnya sebagai kendaraan peluncuran ruang angkasa.Kim dilaporkan mengatakan bahwa AS menunjukkan permusuhan terbuka terhadap Korea Utara atas peluncuran tersebut, yang termasuk dalam hak rezim tersebut untuk mempertahankan diri. Serta menambahkan bahwa kecaman luas dari AS dan negara-negara lain adalah munafik karena mereka telah meluncurkan "ribuan satelit."Pernyataannya itu muncul setelah peluncuran satelit Pyongyang pada hari Rabu (31/05) yang berakhir dengan kegagalan.