Korsel Dan AS Tengah Membahas Upaya Penanggulangan Peluncuran Tambahan Korut

Photo : YONHAP News

Duta Besar Korea Selatan untuk Amerika Serikat (AS) Cho Hyeon-dong mengatakan pemerintah Korea Selatan dan AS sedang mempersiapkan diri untuk semua kemungkinan terkait peluncuran tambahan satelit Korea Utara.Menurutnya, Korea Selatan dan AS melakukan komunikasi dan koordinasi yang erat di setiap tingkat, setelah peluncuran satelit Korea Utara pada 31 Mei.Cho mengujarkan Korea Utara telah mengumumkan akan melakukan peluncuran kedua dalam waktu dekat, namun peluncuran apapun akan dibalas sesuainya.Kantor Kepresidenan AS pun mengkritik, berhasil atau tidaknya peluncuran Korea Utara bukanlah hal penting. Namun yang menjadi perhatian penting adalah bahwa negara komunis itu telah mengembangkan dan meningkatkan kemampuan militernya, hingga mengancam Semenanjung Korea dan sekitarnya.AS menegaskan pihaknya bersama negara-negara aliansi terus meminta pertanggungjawaban kepada Kim Jong-un dan rezimnya.Mempertimbangkan peluncuran tambahan satelit Korea Utara, Korea Selatan dan AS diketahui sedang membahas tindakan balasan seperti latihan militer bersama, sanksi tambahan, dan langkah-langkah Dewan Keamanan PBB dan sebagainya.Kelompok Dewan Nuklir yang merupakan inti 'Deklarasi Washington' yang diumumkan pada April lalu untuk menanggapi Korea Utara pun segera akan dioperasikan.Kelompok Dewan Nuklir yang terdiri dari Asisten Wakil Menteri Pertahanan Korea Selatan dan AS diluncurkan sebagai badan konsultatif bilateral setelah mengadakan pertemuan pertama pada awal bulan ini.Korea Selatan dan AS yang langsung mengeluarkan pesan kecaman atas peluncuran Korea Utara, tampaknya akan menanggapi secara komprehensif setelah mengamati rencana peluncuran tambahan Korea Utara daripada langsung menerapkan sanksi.