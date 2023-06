Ketua Komite Intelijen DPR AS Yakin Korut Berhasil Kecilkan Hulu Ledak Nuklir

Photo : YONHAP News

Ketua Komite Intelijen DPR Amerika Serikat (AS) Mike Turner mengatakan, dirinya yakin bahwa Korea Utara telah berhasil mengecilkan hulu ledak nuklir lalu menekankan perlunya sistem pertahanan rudal ofensif.Turner mengatakan hal itu dalam siaran ABC pada hari Minggu (04/06) waktu setempat.Menurut Turner, AS harus melakukan pencegahan yang ditambahkan pertahanan, dan ini mengacu pada sistem pertahanan rudal ofensif (MD).Turner menegaskan bahwa saat ini Korea Utara telah memiliki senjata nuklir yang mampu menembak kota New York maupun AS, sehingga konsep pencegahan terkait Korea Utara telah kehilangan maknanya.Mengenai pembentukan sistem pencegahan rudal ketiga di pangkalan militer Fort Drum di New York, Turner menyatakan pembentukan sistem itu harus dilakukan.Dia menambahkan AS harus meminta China bertanggung jawab terkait masalah Korea Utara.