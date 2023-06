Zat Narkoba Terdeteksi Di 34 Tempat Pengolahan Air Limbah Di Seluruh Korsel

Photo : YONHAP News

Narkoba jenis metamfetamin atau sabu-sabu dilaporkan terdeteksi di 34 tempat pengolahan air limbah di seluruh wilayah Korea Selatan selama tiga tahun berturut-turut.Kementerian Keamanan Pangan dan Obat-Obatan Korea (MFDS) pada hari Kamis (08/06) mengumumkan hasil analisis pemeriksaan selama tiga tahun terakhir hingga tahun 2022 tentang 'Pola penggunaan narkoba berdasarkan epidemiologi berbasis air limbah' yang telah dilakukan setiap tahun sejak 2020.MFDS menerangkan pemeriksaan berdasarkan epidemiologi berbasis air limbah merupakan metode yang sering digunakan di Australia dan Uni Eropa, karena dapat mengidentifikasi jenis narkoba yang digunakan sebenarnya selain yang ditemukan oleh lembaga investigasi.Menurut hasil pemeriksaan, narkoba sabu-sabu terdeteksi di 34 tempat pengolahan air limbah tiga tahun berturt-turut, dan perkiraan jumlah penggunaan harian rata-rata per 1.000 orang adalah sekitar 20mg.Tempat pengolahan air limbah dimana ekstasi terdeteksi meningkat menjadi 27 tempat tahun lalu dari 19 tempat tahun 2020, dan perkiraan jumlah penggunaan harian rata-rata per 1.000 orang pun meningkat 1,71mg di tahun 2020, 1,99mg di tahun 2021, dan 2,58mg di tahun 2022.Melihat daerahnya, sabu-sabu banyak terdeteksi di daerah pelabuhan dan kota besar. Perkiraan jumlah penggunaan harian rata-rata per 1.000 orang adalah 31,63mg di daerah pelabuhan seperti kota Busan dan Incheon, sedangkan 18,6mg di daerah lain dan 26,52mg di kota besar.MFDS menerangkan bahwa ada keterbatasan dalam analisis perkiraan jumlah penggunaan karena pengaruh curah hujan, jumlah narkoba yang dibuang ke saluran pembuangan, dan metabolit obat yang diizinkan.MFDS akan berbagi hasil pemeriksaan tersebut kepada lembaga internasional seperti Pusat Pemantauan Obat dan Ketergantungan Obat Eropa, memberikannya kepada instansi investigasi dalam negeri sebagai informasinya, dan dipergunakan dalam membuat kebijakan terkait narkotik.