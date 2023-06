Angkatan Laut Korsel Pilih Awak Kapal Selam Wanita Untuk Pertama Kali

Photo : KBS News

Seorang perwira dari Akademi Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) telah terpilih menjadi awak kapal selam wanita untuk pertama kalinya dalam sejarah Angkatan Laut Korea Selatan.Angkatan Laut menyatakan bahwa empat orang perwira wanita telah mendaftarkan diri dalam perekrutan awak kapal selam wanita untuk perwira letnan dan kapten dan dua orang kapten lulusan Akademi Angkatan Laut dipilih.Dari kedua kapten yang terpilih, satu orang diantaranya adalah lulusan Akademi Angkatan Laut AS. Dia menyelesaikan kehidupan kadetnya di AS karena mengikuti kursus pelatihan di Akademi Angkatan Laut AS sejak tahun keduanya di Akademi Angkatan Laut Korea Selatan.Sementara itu, diketahui lebih dari 20 orang mendaftarkan diri untuk menjadi bintara perempuan kapal selam yang akan diseleksi bulan ini.Angkatan Laut awalnya memilih 4 orang bintara perempuan kapal selam, tapi akan memilih 6-7 orang karena banyaknya pendaftar.Mereka yang menjadi awak kapal selam wanita yang pertama akan memasuki skuadron pelatihan 909 milik Komando Kapal Selam akhir bulan ini dan menyelesaikan pelatihan dasar kapal selam hingga awal tahun depan.Setelah itu mulai semester pertama tahun depan, mereka akan ditempatkan pada kapal selam seberat 3.000 ton yang dioperasikan oleh Angkatan Laut seperti Kapal Selam Dosan Anchang-ho.