7 Dari 10 Penjualan CD Urutan Teratas di AS Adalah Album K-pop

Photo : YONHAP News

Pada tahun lalu, album K-pop tercatat menyapu bersih urutan teratas penjualan CD di Amerika Serikat (AS).Perusahaan analisis industri entertainment dan musik, Luminate, mengumumkan laporan tahunan 2023 pada hari Rabu (10/01) dimana tujuh album K-pop terdapat di antara sepuluh urutan teratas penjualan album CD di AS.Album 'Five Star' dan 'Rock Star' dari Stray Kids masing-masing menempati urutan ke-2 dan ke-4, album 'Temptation' dari TOMORROW X TOGETHER menempati urutan ke-3, serta album NewJeans 'Get Up' dan 'Ready To Be' oleh Twice masing-masing menempati urutan ke-5 dan ke-6.Selain itu, 'FML' dari Seventeen, dan 'Golden' oleh Jungkook BTS menempati urutan ke-7 dan ke-10.Kebanyakan urutan di antara sepuluh urutan teratas dikuasai oleh album K-pop.Daftar penjualan album CD tersebut dihitung berdasarkan jumlah penjualan CD di AS mulai tanggal 30 Desember tahun 2022 hingga 28 Desember tahun 2023 lalu.