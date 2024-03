AS Himbau Korsel dan Jerman Bergabung dalam Pengendalian Ekspor Semikonduktor ke Cina

Photo : YONHAP News

Bloomberg News melaporkan pada Rabu (06/03) waktu setempat, bahwa pemerintah Amerika Serikat menekan negara-negara sekutunya, termasuk Belanda, Jerman, Korea Selatan, dan Jepang, untuk lebih ketat mengontrol teknologi semikonduktor yang diekspor ke Cina.Menurut Bloomberg, AS mendesak pemerintah Belanda untuk melarang perusahaan peralatan semikonduktor Belanda, ASML menyediakan perbaikan dan layanan lainnya terhadap peralatan semikonduktor yang dijual ke perusahaan Cina sebelum pengendalian ekspor diterapkan tahun ini.Pemerintah AS juga menginginkan perusahaan-perusahaan Jepang, termasuk perusahaan bahan kimia JSR, untuk membatasi ekspor photoresist yang merupakan bahan utama dalam manufaktur semikonduktor ke Cina.Sementara itu, media Belanda dan Jepang menyampaikan bahwa kedua negara menanggapi tekanan AS itu dengan tenang. Keduanya ingin menilai dampak dari tindakan yang sudah diterapkan sebelum mempertimbangkan pengendalian ekspor lebih jauh. Sejak tahun lalu, Belanda dan Jepang telah memperketat pengendalian ekspor ke Cina atas desakan AS.Bloomberg juga melaporkan, bahwa AS menginginkan lebih banyak negara produsen semikonduktor besar seperti Jerman dan Korea Selatan bergabung dalam pengendalian ekspor ke Cina.