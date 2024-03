Photo : YONHAP News

Perusahaan distributor film Showbox menyatakan, bahwa film misteri okultisme "Exhuma" yang disutradarai oleh Jang Jae-hyun berhasil dijual ke 133 negara di dunia.Film "Exhuma" yang telah ditayangkan di Indonesia, Mongolia, Taiwan, dan beberapa negara lain, akan resmi dirilis di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Inggris, Vietnam, dan sejumlah negara lainnya mulai pertengahan bulan ini.Distributor untuk AS, Well Go USA Entertainment mengatakan bahwa film "Exhuma" menampilkan kisah dan perubahan yang tidak dapat diprediksi, sehingga para fans okultisme di AS dipastikan akan terpikat dengan film tersebut.Film "Exhuma" menceritakan tentang peristiwa aneh terkait penggalian kuburan yang dialami oleh ahli feng shui Sangdeok (Choi Min-sik), petugas pemakaman Younggeun (Yoo Hae-jin), dan dukun Hwarim (Kim Go-eun) dan Bonggil (Lee Do-hyun).Film ini telah ditonton oleh 8 juta penonton di Korea Selatan dan telah diundang ke Festival Film Internasional Berlin pada bulan lalu.Menurut Showbox, mereka menerima banyak permintaan terkait pembelian hak publikasi film "Exhuma" dan undangan ke berbagai festival film.Film "Exhuma" tercatat sebagai film Korea terlaris di Indonesia dengan mengalahkan film "Parasite" dari sutradara Bong Joon-ho.