Menlu Korsel dan AS Akan Bertemu di Seoul Pekan Depan

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken yang mengunjungi Korea Selatan untuk menghadiri KTT Demokrasi akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Tae-yul di Seoul pada hari Senin (18/03) mendatang.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Im Soo-suk menyatakan pada hari Kamis (14/03) bahwa kedua pihak akan membahas langkah kerja sama demokrasi antara dua negara, yang memiliki nilai bersama seperti kebebasan, HAM, dan konstitusi. Termasuk isu bersama yang menjadi perhatian seperti langkah peningkatan aliansi dua negara, kondisi di Semenanjung Korea, dan lainnya.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Matthew Miller juga mengatakan bahwa kedua negara akan membahas isu global secara luas di dalam pertemuan tersebut, dan juga menegaskan kekuatan aliansi antara Korea Selatan dan AS yang telah terjalin selama 70 tahun.Pertemuan Menteri Luar Negeri antara Korea Selatan dan AS digelar untuk pertama kalinya dalam 19 hari setelah pertemuan di Washington DC pada tanggal 28 Februari lalu.Menteri Blinken akan berpartisipasi di KTT Demokrasi ke-3 di Seoul pada hari Senin mendatang, dan akan melanjutkan kunjungan ke Filipina.Menurut Jubir Miller, Menteri Blinken akan bertemu dengan Presiden Filipina, Ferdinand Marcos dan Menteri Luar Negeri Filipina, Enrique Manalo untuk membahas langkah kerja sama ekonomi dan upaya menstabilkan kondisi di laut Cina Selatan.Sementara itu, pertemuan menteri dari Amerika Serikat, Filipina, dan Jepang juga akan digelar di negara tersebut, untuk membahas masalah sengketa kedaulatan laut Cina Selatan antara Filipina dan Cina.