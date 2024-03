Timnas Sepakbola Korsel Hadapi Thailand Untuk Babak Kualifikasi Piala Dunia 2026

Photo : YONHAP News

Tim nasional sepakbola Korea Selatan yang dipimpin oleh pelatih Hwang Sun-hong berhadapan dengan tim Thailand di putaran keempat Grup C babak kualifikasi Piala Dunia 2026 pada hari Selasa(26/03) pukul 21.00 KST.Timnas Korsel berada di urutan puncak grup C dengan dua kemenangan dan satu imbang, dan dapat maju ke babak penyisihan apabila meraih kemenangan dalam pertandingan kali ini.Asosiasi Sepakbola Thailand berupaya untuk meningkatkan semangat para atlet dengan menaikkan tunjangan tiga kali lipat, hingga 110 juta Won per atlet, apabila timnya berhasil mencatat skor imbang.Tiket untuk putaran keempat Grup C babak Kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Korea Selatan dan Thailand telah habis terjual, dan layar raksasa juga disediakan di luar Stadion Rajamangala untuk para penonton yang tidak berhasil mendapatkan tiket.KBS akan menyiarkan pertandingan tersebut melalui KBS 2TV hari Selasa (26/3) mulai pukul 20.55 KST.