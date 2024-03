Korps Marinir AS Pertama Kali Ikuti Latihan KCTC

Photo : KBS News

Korps Marinir Amerika Serikat (AS) untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam latihan Korea Combat Training Center Angkatan Darat (KCTC) yang telah berlangsung selama 10 hari mulai tanggal 19 Maret.Latihan yang berlangsung di Inje, Provinsi Gangwon tersebut diikuti sebanyak 3.600 prajurit, yaitu sekitar 2.000 prajurit dari Korea Selatan dan para anggota salah satu kompi Divisi 3 Korps Marinir AS.Divisi 3 Korps Marinir AS ditempatkan di Futenma, Okinawa, Jepang dan merupakan salah satu bala bantuan militer AS pertama yang dikerahkan ke Semenanjung Korea di kala terjadi keadaan darurat.