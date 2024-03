Ketua JCS Korsel Gelar Pertemuan dengan AS dan Jepang untuk Bahas Kerja Sama Keamanan Trilateral

Photo : YONHAP News

Ketua Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan, Kim Myeong-su menggelar pertemuan trilateral dengan Amerika Serikat dan Jepang secara virtual pada Kamis (28/03).Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Charles Brown dan Jenderal Pasukan Bela Diri Darat Jepang, Yoshihide mengikutsertai pertemuan vitual itu bersama Ketua JCS Korsel Kim umtuk membahas masalah keamanan internasional terkini, pola provokasi Korea Utara, dan kerja sama keamanan trilateral.Ketua JCS Korsel Kim mengevaluasi upaya bersama ketiga negara untuk berbagi informasi peringatan rudal Korea Utara secara real-time dan mempromosikan rencana pelatihan trilateral multi-tahun, yang telah disepakati pada KTT Camp David dan Pertemuan Menteri Pertahanan Korea Selatan, AS dan Jepang tahun lalu.JCS menyampaikan bahwa bahwa provokasi Korea Utara yang terus berlanjut, termasuk pengembangan senjata nuklir dan rudalnya, menunjukkan pentingnya memperluas tingkat, ruang lingkup, dan bidang kerja sama keamanan trilateral. Kerja sama keamanan trilateral juga berkontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dan kawasan Indo-Pasifik.Ketua JCS AS, Brown menyatakan pihaknya kembali mengonfirmasi komitmen AS yang kuat untuk pertahanan Korea Selatan dan Jepang.Korea Selatan, AS, dan Jepang berencana menggelar Pertemuan Ketua JCS Trilateral pada musim panas tahun ini.