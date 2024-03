Kekayaan 1.975 Pejabat Tinggi Korsel Diumumkan, Rata-Rata Bernilai 1,9 Miliar Won per Individu

Photo : KBS News

Rata-rata kekayaan per satu orang pejabat tinggi Korea Selatan adalah sekitar 1,9 miliar Won.Komite Etik Pejabat Pemerintah mengumumkan rincian harta kekayaan 1.975 pejabat tinggi pemerintah kementerian pusat dan pemerintah daerah per 31 Desember tahun lalu melalui edaran pemerintah pada Kamis (28/03)Harta kekayaan Presiden Yoon Suk Yeol adalah 7.481.120.000 Won atau turun sekitar 216 juta Won dibandingkan jumlah laporan tahun lalu.Pejabat tinggi dengan memiliki harta terbanyak adalah Choi Ji-young, pejabat manajemen ekonomi internasional di Kementerian Strategi dan Keuangan dengan jumlah 49,45 miliar Won.Di antara kepala pemerintahan metropolitan, Wali Kota Seoul, Oh Se-hoon memiliki kekayaan terbanyak dengan 5,97 miliar Won.