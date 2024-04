Perwakilan Nuklir Korsel, AS, dan Jepang Mengkritik Peluncuran Rudal Balistik Korut

Photo : YONHAP News

Perwakilan nuklir dari Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang mengkritik keras pada hari Selasa (02/04) bahwa peluncuran rudal balistik Korea Utara merupakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa, Direktur Jenderal Urusan Nuklir Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Lee Jun-il mengadakan pembahasan via telepon bersama Pejabat Tinggi Urusan Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS Jung Pak, dan pejabat dari Biro Urusan Asia dan Oseania di Kementerian Luar Negeri Jepang, Hamamoto Yukiya.Ditambahkan pula, tiga perwakilan tersebut menyamakan pandangannya untuk mengambil langkah yang tegas dari dunia internasional terhadap Korea Utara melalui kerja sama erat antara Korea Selatan, AS, dan Jepang.Tiga negara tersebut tetap mencermati kemungkinan terjadinya provokasi tambahan Korea Utara, menjelang pemilu tanggal 10 April mendatang, termasuk bekerja sama untuk mencegah provokasi dan ancaman lain dari Korea Utara.