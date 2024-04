'K-Pop' Menjadi Hal Utama di Benak WNA Saat Teringat Tentang Korsel

Photo : YONHAP News

K-pop menjadi hal utama yang muncul di benak warga negara asing (WNA) saat mereka mengingat tentang Korea Selatan.Berdasarkan hasil survei terkait gelombang budaya Korea 'Hallyu' di luar negeri tahun 2024 yang dilakukan kepada 25 ribu orang WNA yang berasal dari 26 negara termasuk Cina, Jepang, Türkiye, dan Arab Saudi, menyebut bahwa, mereka membayangkan K-pop lebih dulu jika mengingat Korea Selatan.Sebanyak 17,2% responden memilih K-pop, dan 13,2% membayangkan makanan Korea, serta juga ada drama, produk teknologi informasi, dan lainnya.Secara khusus, WNA dengan usia 10 hingga 20-an tahun memilih K-pop, sementara kalangan berusia 40 dan 50-an tahun memilih makanan Korea.Konten Korea Selatan yang sangat disukai oleh WNA selama bertahun-tahun adalah 'Squid Game' serta disusul oleh 'The Glory' dan 'King the Land'.Sebagai film Korea, 'Parasite' menempati urutan puncak selama 5 tahun berturut-turut dan disusul oleh 'Train To Busan'.Sebanyak 66,1% WNA yang pernah menikmati Hallyu menjawab pikiran mereka terhadap Korea Selatan berubah secara positif, dengan 30,1% menjawab tidak ada perubahan, dan 3,8% menjawab pikiran mereka berubah secara negatif.Pemerintah menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan berbagai proyek untuk mengekspor konten Korea Selatan berbasis hasil survei kali ini.