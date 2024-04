Cadangan Devisa Korsel Meningkat di Bulan Maret

Photo : YONHAP News

Cadangan devisa Korea Selatan meningkat lebih dari 3,5 miliar dolar AS pada bulan lalu untuk pertama kalinya dalam tiga bulan.Menurut Bank Sentral Korea (BOK) pada hari Rabu (03/04), cadangan mata uang asing negara mencapai 419,25 miliar dolar AS pada akhir Maret, naik 3,51 miliar dolar AS dari bulan sebelumnya.BOK mengatakan bahwa peningkatan keuntungan dari investasi dan deposito mengimbangi penurunan nilai aset non-dolar dengan apresiasi mata uang AS.Pada akhir Februari, Korea Selatan merupakan pemegang cadangan devisa terbesar kesembilan di dunia. Dimana Cina menduduki peringkat teratas dengan lebih dari 3 triliun dolar, diikuti oleh Jepang, Swiss, India dan Rusia.