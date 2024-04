Drama Netflix 'Beef' Raih Penghargaan WGA untuk Skenario Miniseri Terbaik

Photo : YONHAP News

Drama Netflix "Beef" berhasil meraih penghargaan untuk kategori skenario terbaik untuk mini seri TV Writers Guild of America (WGA) yang berlangsung pada hari Minggu (14/04) di Los Angeles dan New York.Drama yang digarap oleh sutradara keturunan Korea, Lee Sung-jin, dan dibintangi oleh beberapa aktor ketururan Korea tersebut telah memenangkan tiga dari empat penghargaan serikat pekerja terkemuka Hollywood. Sebelumnya, "Beef" telah memenangkan penghargaan produser terbaik untuk miniseri TV Guild of America (PGA) dan aktor terbaik untuk film atau miniseri TV Screen Actors Guild (SAG), namun gagal memperoleh nominasi penghargaan Directors Guild of America (DGA)."Beef" juga berhasil memenangkan kategori miniseri, antologi atau film TV terbaik penghargaan Golden Globes 2024 bulan Januari lalu.Aktor Korea-Amerika Steven Yeun dan lawan mainnya, aktris Amerika keturunan Cina-Vietnam Ali Wong, memenangkan masing-masing aktor pria dan wanita terbaik untuk miniseri tersebut.