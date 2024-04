Presiden Korsel dan Jepang Bahas Kontribusi Perdamaian Regional via Telepon

Photo : YONHAP News

Presiden Yoon Suk Yeol mengadakan pembicaraan melalui telepon dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, mengajak untuk saling berkontribusi dalam perdamaian dan kemakmuran regional melalui kerja sama yang erat secara bilateral dan trilateral bersama Amerika Serikat.Pembicaraa Yoon dan Kishida itu berlangsung melalui telepon selama 15 menit pada Rabu (17/4) malam sesuai permintaan PM Jepang.Dalam pembicara tersebut, Kishida menerangkan hasil kunjungannya ke AS baru-baru in kepada Presiden Yoon dan mengungkapkan keinginannya untuk memperkuat kerja sama dengan Korea Selatan sebagai mitranya dalam menanggulangi berbagai isu internasional, termasuk isu penanggulangan Korea Utara berdasarkan kerjasama trilateral Korea Selatan, AS, dan Jepang.Yoon dan Kishida sepakat untuk melanjutkan komunikasi antar pemimpin negara dan tingkat diplomasi demi mempertahankan kepercayaan antara kedua pihak yang telah dibangun melalui tujuh kali pertemuan puncak tahun lalu.