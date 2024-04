Presiden Yoon Suk Yeol Bertemu Dengan Ketua Dewan Bisnis Korsel dan AS

Photo : YONHAP News

Presiden Yoon Suk Yeol bertemu dengan Ketua Dewan Bisnis Korea Selatan dan Amerika Serikat Evan Greenberg pada hari Kamis (18/04) dan meminta perhatian agar perusahaan AS dapat menanam modal di Korea Selatan.Presiden Yoon menyatakan dukungan dan kontribusi Greenberg sangat berarti dalam perkembangan relasi Korea-AS di dunia bisnis. Ayah Greenberg, mantan Ketua AIG, Maurice Greenberg berpartisipasi dalam Perang Korea Korea Selatan dan pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Bisnis Korsel-AS.Greenberg mengatakan bahwa perdagangan dan kerja sama ekonomi dapat memperkuat aliansi antara Korea Selatan dan AS di tengah situasi global yang cepat berubah.Greenberg juga menyampaikan dukungannya terhadap upaya kepemimpinan Presiden Yoon melonggarkan regulasi untuk mengaktifkan investasi di sektor industri teknologi canggih dan memperluaskan pasar global.Dewan Bisnis Korea Selatan-AS, yang berada di bawah Kamar Dagang dan Industri AS merupakan lembaga untuk membahas kerja sama ekonomi antara Korsel dan AS di tingkat swasta.