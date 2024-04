Jumlah Transaksi Devisa Korsel Kuartal I Meningkat 9,6%

Photo : YONHAP News

Volume transaksi mata uang asing rata-rata per hari pada kuartal pertama meningkat lebih dari 9% dibandingkan kuartal sebelumnya.Menurut data dari Bank Sentral Korea (BOK) pada hari Jumat (26/04), nilai transaksi mata uang asing rata-rata per hari di bank devisa pada kuartal pertama tahun ini mencapai 69,4 miliar dolar AS, dengan meningkat 9,6% atau 6,8 miliar dolar dibandingkan kuartal sebelumnya.BOK menganalisis bahwa peningkatan tersebut disebabkan oleh nilai transaksi kuartal sebelumnya pada akhir tahun lalu berkurang.Selain itu, investasi warga negara asing di dalam Bursa Korea dan investasi warga Korea Selatan ke luar negeri masing-masing meningkat, serta jumlah orang yang ingin melepaskan risiko fluktuasi perubahan nilai tukar mata uang won juga mengalami peningkatan.Transaksi spot mencapai 26,12 miliar dolar AS dan transaksi produk terjauh valuta asing seperti swap mencapai 43,28 miliar dolar AS.Volume transaksi di bank domestik mencapai 31,06 miliar dolar AS dengan meningkat 530 juta dolar atau 1,7% dibandingkan kuartal sebelumnya.Volume transaksi di kantor cabang dari bank internasional di dalam negeri Korea Selatan mencapai 38,33 miliar dolar AS, naik 5,56 miliar dolar atau 17%.