OECD Memperkirakan Pertumbuhan Ekonomi Korsel Tahun Ini di Kisaran 2,6%

Photo : YONHAP News

Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memperkirakan tingkat pertumbuhan ekonomi Korea Selatan tahun ini sebesar 2,6%, lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya.Di antara beberapa organisasi penting di dalam dan luar negeri, termasuk pemerintah Korea Selatan, Bank Sentral Korea (BOK), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Dunia, OECD adalah pihak yang pertama memperkirakan tingkat pertumbuhan ekonomi Korea Selatan tahun ini pada kisaran pertengahan 2%.OECD mengumumkan prediksi ekonomi jangka menengahnya di Paris, Prancis pada hari Kamis (02/05) pukul 16.00 waktu Korea Selatan.Tingkat pertumbuhan ekonomi Korea Selatan tahun ini yang sebesar 2,2% dari perkiraan awal pada bulan Februari lalu, direvisi menjadi 2,6%, dengan meningkat 0,4 poin persentase dalam pengumuman tersebut.Perkiraan untuk tahun depan juga dinaikkan dari yang sebelumnya 2,1% menjadi 2,2%.Angka 2,6% merupakan perkiraan tingkat pertumbuhan tertinggi keempat untuk tahun ini di antara 38 negara anggota OECD.Tingkat kenaikan laju pertumbuhan dibandingkan perkiraan bulan Februari lalu merupakan yang tertinggi kedua di antara 20 negara besar dengan pendapatan per kapita lebih dari 20.000 dolar AS setelah Amerika Serikat.Kementerian Strategi dan Keuangan menjelaskan bahwa OECD optimis bahwa perekonomian Korea akan keluar dari jeda sementara dan memperkuat pertumbuhan.Dilanjutkan bahwa, di tengah arus ekspor yang terus membaik karena pulihnya permintaan semikonduktor, permintaan domestik yang lemah akibat dampak suku bunga dan inflasi yang tinggi, diperkirakan akan pulih seiring dengan penurunan suku bunga pada paruh kedua tahun ini.OECD memperkirakan tingkat inflasi Korea Selatan tahun ini berada pada kisaran 2,6%, lebih rendah 0,1 poin persentase dibandingkan perkiraan sebelumnya, dan tingkat inflasi tahun depan sebesar 2%.Sementara itu, perkiraan tingkat pertumbuhan ekonomi global untuk tahun ini diperkirakan sebesar 3,1%, naik 0,2 poin persentase dari 2,9% pada bulan Februari lalu.OECD menambahkan, meskipun AS dan negara-negara berkembang lainnya menunjukkan pertumbuhan yang solid, namun laju pemulihan ekonomi antar-negara sangat berbeda dan beragam.