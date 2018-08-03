Правительство РК рассматривает дополнительные меры борьбы с рекордной жарой

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Правительство РК намерено рассмотреть дополнительные меры борьбы с продолжительной рекордной жарой, которая расценивается как природное бедствие. 31 июля премьер-министр РК Ли Нак Ён попросил министерство промышленности, торговли и энергетики рассмотреть возможность временного снижения тарифов на электроэнергию. О том, что жара в этом году достигла уровня национального бедствия, говорят также депутаты Национального собрания, однако на практике принять меры борьбы с жарой достаточно сложно, так как юридически она не имеет статуса природного бедствия. В связи с этим в Национальном собрании сформирована рабочая группа, которая займётся внесением поправок в законодательство. Предполагается, что поправки к закону о природных бедствиях и безопасности будут одобрены южнокорейским парламентом в августе.