Видеоролик МИД РК об островах Токто набрал более 10 млн просмотров

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Видеоролик южнокорейского МИД об островах Токто набрал более 10 млн просмотров. Первая корейская версия ролика была опубликована правительством РК 31 декабря 2013 года, затем были созданы версии ещё на 11 иностранных языках, в том числе английском, китайском, японском, немецком, французском, русском, испанском и других. Большинство просмотров приходится на корейскую версию - 8,2 млн. Длительность ролика оставляет в зависимости от языка 4-5 минут. В нём подтверждается территориальный суверенитет Кореи над островами Токто на основе множества исторических записей.