Премьер-министр РК будет присутствовать на открытии Азиатских игр

Премьер-министр РК Ли Нак Ён будет присутствовать на церемонии открытия Азиатских игр, которая состоится 18 августа на стадионе «Бунг Карно» в Джакарте. Ли Нак Ён будет находиться в Индонезии до 20 августа, и за это время посмотрит ряд соревнований с участием южнокорейских спортсменов, в том числе баскетбольный матч, в котором примет участие объединённая женская команда Юга и Севера. Спортсмены из двух Корей вместе пройдут на церемониях открытия и закрытия Игр. Кроме того, они сформировали объединённые команды по баскетболу среди женщин, гребле на каноэ и академической гребле. В своём обращении к южнокорейским спортсменам глава правительства подчеркнул, что совместное участие в соревнованиях с северокорейцами станет для них ценным опытом.