В течение пяти лет Hanwha Group инвестирует в развитие производства 19,4 млрд долларов

Photo : KBS News

Южнокорейский конгломерат в области военной и нефтехимической промышленности Hanwha Group течение пяти лет инвестирует в развитие производства в стране и за рубежом 22 трлн вон или 19 млрд 486 млн долларов. Она наймёт за тот же период дополнительно 35 тыс. сотрудников. Примерно 3,5 млрд долларов будет инвестировано в повышение конкурентоспособности в авиационной и оборонной промышленности, 4 млрд 400 млн долларов – в развитие нефтехимического бизнеса, 3,5 млрд долларов - в торгово-развлекательные объекты. Крупные инвестиции будут в сегменты солнечной энергии и финансов.