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Экономика

В течение пяти лет Hanwha Group инвестирует в развитие производства 19,4 млрд долларов

Write: 2018-08-13 11:17:44Update: 2018-08-13 12:08:44

В течение пяти лет Hanwha Group инвестирует в развитие производства 19,4 млрд долларов

Photo : KBS News

Южнокорейский конгломерат в области военной и нефтехимической промышленности Hanwha Group течение пяти лет инвестирует в развитие производства в стране и за рубежом 22 трлн вон или 19 млрд 486 млн долларов. Она наймёт за тот же период дополнительно 35 тыс. сотрудников.  Примерно 3,5  млрд долларов будет инвестировано в повышение конкурентоспособности в авиационной и оборонной промышленности, 4 млрд 400 млн долларов – в развитие нефтехимического  бизнеса, 3,5 млрд долларов - в торгово-развлекательные объекты. Крупные инвестиции будут в сегменты солнечной энергии и финансов. 
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