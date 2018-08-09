39% муниципалитетов РК находятся на грани исчезновения

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Ввиду низкой рождаемости и старения общества 39% городов, уездов и муниципальных округов РК находятся на грани исчезновения. Об этом сообщила в понедельник Корейская служба информации о занятости. По её данным, в настоящее время в РК имеются в общей сложности 228 городов, уездов и муниципальных округов, из которых 89 находятся под угрозой исчезновения. Это на 6% больше, чем в 2013 году. В нынешнем году в список таких муниципалитетов входят уезд Чхольвон-гун провинции Канвондо, муниципальный округ Чун-гу города Пусана, города Кёнчжу и Кимчхон провинции Кёнсан-Пукто. Подобный вывод основывается на так называемом индексе опасности исчезновения. Он составляется путём деления числа женщин, живущих в регионе, в возрасте 20-40 лет на число пожилых людей старше 65 лет. Если индекс меньше 0,5, он классифицируется как зона возможного исчезновения. Таким образом, если число женщин фертильного возраста составляет менее половины пожилых людей, это повышает риск исчезновения местного общества. Индекс разработан Корейской службой информации о занятости в 2015 году.