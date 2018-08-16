Китай приветствует решение о проведении очередного межкорейского саммита

Китай приветствует решение Сеула и Пхеньяна провести в сентябре очередной межкорейский саммит. Об этом говорится в заявлении представителя МИД КНР Лу Кана, размещённом в среду на сайте министерства. Китай, будучи близким соседом Корейского полуострова, с оптимизмом смотрит на поддержание диалога между Югом и Севером Кореи, продвижение мирного сотрудничества. В заявлении выражена надежда на то, что встреча руководителей двух Корей увенчается позитивными результатами, будет способствовать денуклеаризации Корейского полуострова и политическому урегулированию.