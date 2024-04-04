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Политика

Президент РК провёл мероприятие по случаю Дня детей

Write: 2024-05-06 11:30:37Update: 2024-05-06 11:35:22

Президент РК провёл мероприятие по случаю Дня детей

Photo : YONHAP News

5 мая, когда в РК отмечался День детей, президент страны Юн Сок Ёль пригласил 360 детей и их родителей в бывшую президентствую резиденцию Чхонвадэ в Сеуле. Как сообщили в администрации главы государства, среди приглашённых были дети из разных регионов страны, в том числе, из сельских районов, а также дети из мультикультурных семей и приёмные дети. «Любая встреча с детьми меня приятно волнует. Хотел бы выразить благодарность родителям, педагогам и персоналу детских учреждений за их усилия, направленные на то, чтобы помочь детям вырасти счастливыми и здоровыми»,- отметил глава государства.  Приглашённые на мероприятие дети приняли участие в различных образовательных программах, таких как приготовление полезных перекусов и обучение грумингу домашних животных. Президент вместе с детьми изготовил рамку для фотографии, используя в качестве отделочных украшений растения, очищающие воздух, а также посмотрел шоу мыльных пузырей. 
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