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Корея: Юг-Север

Открытие пункта связи не препятствует санкциям против КНДР

Write: 2018-08-21 15:38:43Update: 2018-08-21 17:34:09

Открытие пункта связи не препятствует санкциям против КНДР

Photo : YONHAP News

Открытие межкорейского пункта связи в Кэсонском индустриальном комплексе на территории КНДР изначально планировалось на 23 августа. Однако, по мнению экспертов, велика вероятность переноса этой даты на более поздний срок в связи с проведением встречи разделённых семей Юга и Севера, а также переговоров об организации очередного саммита глав Юга и Севера. Решающим фактором в вопросе скорейшего открытия совместного пункта связи является позиция США. РК ведёт активные переговоры с Вашингтоном и пытается убедить его в том, что открытие пункта связи никаким образом не влияет на санкции, принятые в отношении КНДР. 
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