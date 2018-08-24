США изучат проект открытия межкорейского пункта связи на предмет нарушения санкций

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Госдепартамент США намерен изучить проект открытия межкорейского пункта связи на предмет нарушения международных санкций Совета Безопасности ООН. Об этом заявила 23 августа представитель госдепартамента США Хизер Науэрт. По её словам, нарушением санкций может быть признана подача топлива и электричества в пункт связи. Науэрт также упомянула слова президента РК Мун Чжэ Ина о том, что улучшение межкорейских отношений не может проходить вне зависимости от ядерного разоружения Севера. Она также подчеркнула, что многие вопросы на данный момент обсуждаются с союзными РК и Японией. Вместе с тем, южнокорейское правительство уже издало указ о создании пункта связи. Ранее США соглашались в качестве исключения не применять санкции по отношению к восстановлению линии связи между военными Юга и Севера и встречам разделённых семей, однако по этому проекту точного решения пока нет.