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В среду на острове Чечжудо выпущены на волю 13 морских черепашек, находящихся на грани исчезновения. Мероприятие проведено на пляже Чунмун города Согвипхо представителями министерства морского и рыбного хозяйства РК. Ранее эти черепахи были случайно выловлены рыбаками, были специально привезены на остров в исследовательских целях, либо рождены с помощь искусственной инкубации. Проект возвращения морских черепашек в море запущен на острове Чечжудо в прошлом году. Причиной определения Чечжудо местом реализации проекта служит тот факт, что вокруг него редко устанавливают рыболовные сети, а в 2007 году там в последний раз были обнаружены места яйцекладки морских черепашек. В южнокорейских морях обитают четыре вида морских черепашек, включённых правительством РК включило в список охраняемых морских организмов.