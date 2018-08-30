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В Корее

На острове Чечжудо выпущены на волю 13 морских черепашек

Write: 2018-08-30 14:05:36Update: 2018-08-31 09:30:34

Photo : YONHAP News

В среду на острове Чечжудо выпущены на волю 13 морских черепашек, находящихся на грани исчезновения. Мероприятие проведено на пляже Чунмун города Согвипхо представителями министерства морского и рыбного хозяйства РК. Ранее эти черепахи были случайно выловлены рыбаками, были специально привезены на остров в исследовательских целях, либо  рождены с помощь искусственной инкубации. Проект возвращения морских черепашек в море запущен на острове Чечжудо в прошлом году. Причиной определения Чечжудо местом реализации проекта служит тот факт, что вокруг него редко устанавливают рыболовные сети, а в 2007 году там в последний раз были обнаружены места яйцекладки морских черепашек. В южнокорейских морях обитают четыре вида морских черепашек, включённых правительством РК включило в список охраняемых морских организмов. 
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