BTS вновь возглавила чарт Billboard 200

Photo : KBS News

Новый альбом «Love Yourself: Answer» южнокорейской группы «Бантхан сонёндан» (BTS) занял первую строчку в чарте Billboard 200, который включает наиболее популярные музыкальные альбомы и мини-альбомы в США. Его составляет еженедельный журнал Billboard. BTS удалось выйти в топ чарта второй раз. Об это стало известно 3 сентября. Впервые такой результат в мае показал предыдущий альбом группы Love Yourself: Tear. Таким образом, «Бантхан сонёндан» стала первой южнокорейской музыкальной группой, сумевшей дважды возглавить Billboard 200. Место в чарте определяется по итогам продаж альбома и трека, а также числу онлайн-прослушиваний каждой песни. Billboard 200 считается одним из самых точных барометров популярности исполнителя на мировом рынке музыкальной индустрии.