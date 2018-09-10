В Сеуле собираются эксперты по туризму со всего мира

В период с 10 по 14 сентября в Сеуле проходит Международная выставка туристической индустрии Seoul International Travel Mart, а с 16 по 19 сентября ожидается проведение седьмого конгресса Всемирной туристической организации UNWTO по городскому туризму. Сообщается, что для участия в этих мероприятиях в Сеул уже прибыли и ещё прибудут представители 1.200 туристических компаний, а также около 900 экспертов и предпринимателей в данной сфере. Выставка посвящена укреплению контактов и партнёрства между профильными зарубежными и отечественными компаниями. Так, около 800 южнокорейских компаний, занятых в гостиничном и свадебном бизнесе и других подобных сферах, встретятся с представителями 400 иностранных компаний. Предстоящий конгресс Всемирной туристической организации UNWTO по городскому туризму является крупнейшим в мире подобным мероприятием. Оно впервые проводится в Северо-Восточной Азии. В ней примут участие около 900 специалистов из 50 стран. Они обсудят актуальные вопросы отрасли и перспективы развития до 2030 года.