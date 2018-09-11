Правительство РК создаст свыше 100 тыс.рабочих мест в частном секторе

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11 сентября на заседании президентскогокомитета по вопросам рабочих мест были представлены планы повышения уровнязанятости в частном секторе в трёх сферах. Это здравоохранение, основанное нановейших технологиях, Bio Health, программноеобеспечение и интеллектуальная собственность, напрямую связанная сконкурентоспособностью компаний и страны в целом. Совместно с министерствомздравоохранения и соцобеспечения, министерством науки иинформационно-коммуникационных технологий и Корейским патентным управлениемпланируется к 2022 году создать в этих сферах 108 тыс. новых рабочих мест.Большие надежды возлагаются на фармацевтику, производство медицинскогооборудования и косметики, подготовку кадров высокого уровня в сферепрограммного обеспечения. Каждое из вышеперечисленных ведомств намерено принятьмеры по подготовке от 20 до 40 тыс. рабочих мест. Большое внимание будетуделено воспитанию молодых специалистов. На реализацию данного проекта вследующем году будет выделено 600 млн долларов.