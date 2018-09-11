Asiana Airlines решила проблему с поставками бортового питания

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12 сентября южнокорейская авиакомпания Asiana Airlines начала сотрудничество с новым поставщиком бортового питания. К этому времени истёк контракт с Sharp DO&CO Korea, действовавший с июля. Новым поставщиком является Gate Gourmet Korea, которая будет ежедневно готовить от 32 до 35 тыс. порций питания. Производственный цех компании, который находится вблизи международного аэропорта Инчхон, способен выпускать до 60 тыс. наборов питания в сутки. Контракт с Gate Gourmet Korea был подписан ещё в июле. Но тогда из-за пожара на предприятии поставки сорвались, что вызвало огромные проблемы в Asiana Airlines и вылилось в крупный скандал.