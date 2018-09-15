Объявлен состав делегации, которая будет сопровождать президента РК Мун Чжэ Ина в поездке в Пхеньян

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16 сентября глава администрации президента Им Чжон Сок, возглавляющий комитет по подготовке межкорейского саммита, объявил список делегации, которая будет сопровождать главу государства Мун Чжэ Ина в поездке в Пхеньян. Официальная делегация состоит из 14 человек – представителей правительства и администрации президента. В её составе министры иностранных дел Кан Гён Хва, обороны Сон Ён Му, по делам воссоединения Чо Мён Гюн, начальник отдела национальной безопасности администрации президента Чон Ый Ён, помощник президента по вопросам экономики Ким Хён Чхоль и другие. В состав специальной делегации из 52 человек, вошли лидеры деловых кругов страны, в том числе, вице-председатель компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ён, председатель группы SK Чхве Тхэ Вон, главный исполнительный директор LG Group Ку Гван Мо, вице-президент Hyundai Motor Ким Ён Хван. В составе делегации также председатели правящей Демократической партии Тобуро Ли Хэ Чхан, партии Демократии и мира Чон Дон Ён, партии Справедливости Ли Чжон Ми. В воскресенье в Пхеньян прибыла передовая группа в составе 93 человек во главе с советником президеjavascript:;нта по вопросам воссоединения Со Хо. В её составе главным образом технические работники и журналисты. Передовая группа пересекла межкорейскую границу на 19 автобусах.